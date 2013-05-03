У Китаї під виглядом баранини тоннами продавали щуряче м'ясо

Китайська поліція ліквідувала злочинну групу, що продавала під виглядом баранини щуряче м'ясо, затримано більше 60 осіб, конфісковано понад десять тонн продукції, повідомляє РІА Новости в п'ятницю за інформацією місцевих ЗМІ.

За даними правоохоронних органів, таким бізнесом учасники угруповання займалися з 2009 року - вони купували м'ясо щурів і лисиць у провінції Шаньдун, додавали барвники, сіль і харчові добавки, а потім збували на ринках у Шанхаї і провінції Цзянсу. На цьому їм вдалося заробити близько 10 мільйонів юанів (близько 1,5 мільйонів доларів). Угруповання вдалося виявити в Цзянсу в ході операції, розпочатої в лютому цього року.

Згідно з інформацією, оприлюдненою міністерством громадської безпеки, з 2010 року понад 900 осіб були заарештовані за порушення норм і вимог безпеки м'ясних продуктів, було конфісковано понад 20 тисяч тонн небезпечного м'яса. У числі найбільш злісних порушень відомство називає продаж м'яса померлих від хвороби тварин, реалізацію щурячого м'яса під виглядом баранини і накачування м'яса водою заради збільшення ваги.