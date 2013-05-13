Ізраїльського прем'єра розкритикували за ліжко на борту літака

Главі уряду довелося виправдовуватися, коли 10-й канал місцевого телебачення з'ясував, що на авіалайнері, зафрахтованому в квітні для п'ятигодинного польоту до Лондона на похорони Маргарет Тетчер, була змонтована окрема спальня з двомісним ліжком, і це обійшлося платникам податків у 127 тисяч доларів, пише РІА Новости.

"Коли прем'єр-міністр дізнався, скільки це коштувало, він розпорядився не встановлювати спальних відсіків при польотах до Європи", - відреагувала канцелярія Нетаньяху. У заяві при цьому роз'яснюється, що глава уряду летів до Великої Британії вночі після насиченого робочого дня, а після прибуття йому належало брати участь в офіційних церемоніях і вести переговори з зарубіжними лідерами. Не маючи власного літака, прем'єр-міністр в Ізраїлі орендує для поїздок повітряне судно у комерційних авіакомпаній. Ізраїльська преса не поскупилася на критику Нетаньяху і його дружини Сари.

"Навіть п'ятигодинний переліт для них занадто обтяжливий ... Бібі (прізвисько прем'єра) - король, а коли король і королева піднімаються на борт літака, ціна не має значення", - пише газета "Едіот Ахронот", ставлячи в приклад президента Ізраїлю Шимона Переса , який у свої 89 років обходиться в зарубіжних поїздках кріслом у звичайному рейсовому літаку.

Історія з ліжком сталася в розпал роботи над бюджетом, від якого чекають істотного зниження соціальних витрат держави і зростання податків. Акція протесту проти економічної політики уряду зібрала в минулі вихідні на вулицях Тель-Авіва понад десять тисяч чоловік.