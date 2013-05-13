Ізраїльського прем'єра розкритикували за ліжко на борту літака
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вирішив відмовитися від ліжка на борту літака під час нетривалих зарубіжних поїздок після того, як вартість такого задоволення стала надбанням гласності.
Главі уряду довелося виправдовуватися, коли 10-й канал місцевого телебачення з'ясував, що на авіалайнері, зафрахтованому в квітні для п'ятигодинного польоту до Лондона на похорони Маргарет Тетчер, була змонтована окрема спальня з двомісним ліжком, і це обійшлося платникам податків у 127 тисяч доларів, пише РІА Новости.
"Коли прем'єр-міністр дізнався, скільки це коштувало, він розпорядився не встановлювати спальних відсіків при польотах до Європи", - відреагувала канцелярія Нетаньяху. У заяві при цьому роз'яснюється, що глава уряду летів до Великої Британії вночі після насиченого робочого дня, а після прибуття йому належало брати участь в офіційних церемоніях і вести переговори з зарубіжними лідерами. Не маючи власного літака, прем'єр-міністр в Ізраїлі орендує для поїздок повітряне судно у комерційних авіакомпаній. Ізраїльська преса не поскупилася на критику Нетаньяху і його дружини Сари.
"Навіть п'ятигодинний переліт для них занадто обтяжливий ... Бібі (прізвисько прем'єра) - король, а коли король і королева піднімаються на борт літака, ціна не має значення", - пише газета "Едіот Ахронот", ставлячи в приклад президента Ізраїлю Шимона Переса , який у свої 89 років обходиться в зарубіжних поїздках кріслом у звичайному рейсовому літаку.
Історія з ліжком сталася в розпал роботи над бюджетом, від якого чекають істотного зниження соціальних витрат держави і зростання податків. Акція протесту проти економічної політики уряду зібрала в минулі вихідні на вулицях Тель-Авіва понад десять тисяч чоловік.