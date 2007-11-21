Саакашвілі підписав угоду про ”геополітичну революцію”

Президенти Азербайджану, Грузії і Туреччини Ільхам Алієв, Михайло Саакашвілі та Абдула Гюль (Abdullah Gul) підписали угоду про будівництво стратегічної залізниці, яка пов`яже Баку з турецьким Карсом через Тбілісі. Про це повідомляє агентство AFP.

Саакашвілі під час підписання угоди назвав нову залізницю "геополітичною революцією" і "транспортним вікном до Європи", оскільки товари з кавказьких країн після спорудження залізниці зможуть потрапляти на територію Європейського союзу, оминаючи Росію.

Зі свого боку, Ільхам Алієв зазначив, що нова залізниця є "серйозним кроком для забезпечення енергобезпеки в регіоні".

Азербайджан, Грузія і Туреччина вже домовилися про будівництво трубопроводів для доставки нафті й газу з Каспійського моря до Туреччини. Цей проект був підтриманий кількома західними компаніями.

Раніше повідомлялося, що нова залізниця коштуватиме країнам 420 мільйонів доларів. Очікується, що вона буде готова до кінця 2008 року. Пропускна спроможність залізниці зпалнована на рівні п`яти мільйонів тонн вантажів за рік.

Лента.ру