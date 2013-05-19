«Горе-шпигуна ЦРУ» вислали з Росії

19:36, 19 травня 2013
Світ
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Російські ЗМІ повідомляють, що Райан Фогл залишив територію РФ.

Райан Кристофер Фогл / Фото : ФСБ

Співробітник ЦРУ Райан Фогл, викритий у шпигунстві Федеральною службою безпеки РФ, в неділю залишив Москву, повідомляє Ехо Москви.

В ефірі телеканалу НТВ були показані кадри, на яких Р.Фогл проходить паспортний контроль в аеропорту.

Ведучий повідомив, що ці кадри зняті у неділю в терміналі "Д" аеропорту "Шереметьєво".

14 травня ФСБ Росії повідомила про затримання співробітника Центрального розвідувального управління США при спробі вербування працівника однієї з російських спецслужб.

Західні ЗМІ скептично поставилися до цієї операції і назвали її швидше комедією, ніж трилером.

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