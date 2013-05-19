«Горе-шпигуна ЦРУ» вислали з Росії
19:36, 19 травня 2013Світ
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Російські ЗМІ повідомляють, що Райан Фогл залишив територію РФ.
Райан Кристофер Фогл / Фото : ФСБ
Співробітник ЦРУ Райан Фогл, викритий у шпигунстві Федеральною службою безпеки РФ, в неділю залишив Москву, повідомляє Ехо Москви.
В ефірі телеканалу НТВ були показані кадри, на яких Р.Фогл проходить паспортний контроль в аеропорту.
Ведучий повідомив, що ці кадри зняті у неділю в терміналі "Д" аеропорту "Шереметьєво".
14 травня ФСБ Росії повідомила про затримання співробітника Центрального розвідувального управління США при спробі вербування працівника однієї з російських спецслужб.
Західні ЗМІ скептично поставилися до цієї операції і назвали її швидше комедією, ніж трилером.
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