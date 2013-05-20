На США обрушилися 20 торнадо

Близько 20 торнадо обрушилося на штати Канзас, Оклахома і Айова.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на дані фахівців Національної метеорологічної служби США.

У місті Шауні в штаті Оклахома жертвою стихії, за даними ЗМІ, стала одна людина. Зруйновано більш як 100 житлових будинків, через обрив ліній електропередачі близько 10 тисяч осіб залишилися без світла. Відзначено численні дорожньо-транспортні події.

У зв'язку із загрозою торнадо з аеропорту найбільшого міста штату Канзас - Вічита проведено евакуацію, скасовано всі авіарейси. Місцевим жителям рекомендовано не виходити на вулицю і перечекати стихію в спеціальних укриттях.