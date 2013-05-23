На вечірці в Каннах зникло кольє вартістю ?1,9 мільйона

Діамантове кольє виробництва компанії De Grisogono вартістю 1,92 мільйона євро викрали у Франції в ніч на четвер, повідомляє РІА Новости з посиланням на BFMTV.

Напередодні ввечері в одному з готелів поблизу міста Антіб пройшла пишна вечірка, присвячена двадцятиріччю De Grisogono. Гостями вечора стали Шарон Стоун, Періс Хілтон, Алессандра Амбросіо, Орнелла Муті, Флавіо Бріаторе та інші знаменитості. Вкрадене діамантове кольє було виставлене для показу, за його збереження відповідало приватне охоронне агентство.

Поки немає точної інформації про те, в який момент зникло кольє. До пошуків прикраси підключилася місцева поліція.

Це вже друга велика крадіжка ювелірних прикрас в дні Каннського кінофестивалю. Так, в ніч на 17 травня з готельного номера співробітника Chopard у Канні був викрадений невеликий сейф з коштовностями, які призначалися для здачі в оренду знаменитостям, які піднімаються червоною килимовою доріжкою палацу фестивалів та конгресів на набережній Круазет. Вартість викраденого перевищила 1 млн євро.