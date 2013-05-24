Україна розглядає Китай як важливого партнера у ВТС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з представниками китайської делегації на чолі з головою Центральної військової ради КНР Сюй Ціляном.

“Ми плануємо, що цей документ буде підписано під час візиту нашого Президента”, - сказав Азаров.

Він відзначив, що Україна і Китай мають потенціал для нарощування двостороннього товарообігу, який, за підсумками 2012 року становив 9,8 млрд дол.

При цьому Азаров закликав китайську сторону розглянути можливість збільшення закупівель товарів і послуг в Україні для урівноваження торгового балансу.

«У нас є що запропонувати Китаю», - наголосив він.

Азаров також відзначив необхідність проведення другого засідання Міжурядової українсько-китайської комісії з торговельно-економічної співпраці та пообіцяв дати доручення главі української частини комісії, першому віце-прем'єр-міністру Сергію Арбузову найближчим часом активізувати свою роботу.

«З нашого боку комісію очолює перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов. Я цю інформацію доведу до Арбузова і попрошу його зараз активізувати роботу з підготовки засідання міжурядової комісії», - сказав прем'єр.

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Азаров наголосив, що Україна зацікавлена в участі Китаю в реалізації масштабних інфраструктурних проектів, а також у співпраці у військово-технічній сфері та освоєнні космосу, в галузі сільського господарства.

«Україна розглядає Китай як одного з найважливіших партнерів у сфері військово-технічної співпраці, і прикладом такої співпраці є здійснення проекту зі створення великих десантних кораблів на повітряній подушці для Військово-морських сил армії Китаю», - сказав Азаров.

Прем'єр відзначив, що наприкінці вересня 2012 року ВМС Китаю одержали великий авіаносець «Ляонін», побудований на базі українського крейсера «Варяг».

«Знаючи, що ви займаєтеся напрямом військово-технічної співпраці, був би дуже вдячний вам за нові пропозиції в цій сфері, а також ваші рекомендації можливим китайським компаніям-партнерам», - сказав Азаров, звертаючись до Сюй Цілян.