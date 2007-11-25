Сьогодні в Москві відбудеться 21 мітинг

На неділю, 25 листопада, в центральній частині Москви заплановано 21 мітинг різних громадських організацій. У зв`язку із заходами московська міліція рекомендує водіям, що паркують свої машини в центрі міста, звільнити стоянки, щоб їх автомобілі не евакуювали.

Сама міліція переведена на посилений режим, повідомили в управлінні інформації і громадськиих зв`язків ГУВС Москви. Для забезпечення порядку в центральній частині міста будуть задіяні майже 3,7 тисячі міліціонерів і військовослужбовців внутрішніх військ МВС РФ. Контроль при в`їзді в місто посилений.

Наймасштабніші акції пройдуть на Пушкінській площі та в Новопушкінському сквері. В інших частинах міста зберуться прихильники різних політичних партій, а також шанувальники президента РФ Володимира Путіна.

Лента.ру