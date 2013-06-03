В Чехії ввели режим стихійного лиха через повінь (відео)

Складна ситуація спостерігається і в Празі, де зупинився транспорт. Зокрема, припинено рух на деяких трамвайних лініях, закриті кілька станцій метро і проводиться добровільна евакуація людей з вулиць, прилеглих до набережних річки Влтави.

Крім того, закрита автомагістраль між Прагою та містом Брно, яка пов'язує Чехії зі Словаччиною та Австрією. До роботи щодо стримування води та ліквідації наслідків повені задіяні рятувальники та військові, повідомляє ТСН.

Як повідомляють чеські синоптики, в ніч на понеділок Влтава пропускала по 2 тис. кубометрів води на секунду, і найближчим часом прогнози невтішні.

Очікується, що зливові дощі продовжаться на Мораві і в чеській Сілезії в понеділок і у вівторок.

Нагадаємо, метеорологи не попереджали про загрозу настільки сильної повені в Чехії. У столиці країни спочатку оголосили третій рівень загрози, а потім запровадили надзвичайний стан. Сьогодні під водою може опинитися історичний центр міста - райони, що прилягають до Карлового мосту. Саму пам'ятку вже перекрили.