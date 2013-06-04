ЗМІ: У Парижі п'яний швейцарський дипломат влаштував гонки з поліцією

Як передає РІА Новости за даними Parisien, інцидент, гідний фільму про Джеймса Бонда, стався у ніч на понеділок, 3 червня, у п'ятому окрузі Парижа. Співробітники поліції помітили автомобіль Mercedes з дипломатичними номерами, який на повній швидкості мчав набережною Сен-Бернар.

Вони спробували затримати водія, проте той не зупинився. Через певний час машину наздогнали, але зупинити її знову не вдалося, причому водій навмисно спрямував свій автомобіль на поліцейських, один з яких вихопив пістолет і двічі вистрілив по колесах "Мерседеса".

Порушник продовжив перегони і у результаті виїхав на бульвар Сен-Жермен назустріч односторонньому руху, посіявши паніку серед автомобілістів. Там поліції нарешті вдалося затримати водія, яким виявився 54-річний посол Швейцарії при Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Проведений тест показав підвищений вміст алкоголю у крові дипломата. Завдяки дипломатичному статусу порушника було відпущено на свободу.

У свою чергу, представник швейцарського МЗС підтвердив інформацію про подію в Парижі і заявив, що дипломат співпрацює з французькими слідчими.