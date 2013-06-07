Експерт: Розлучення Путіна стало поступкою громадськості

Так прокоментував кореспонденту Росбалту заяву про розлучення в сім'ї Путіних науковий керівник петербурзького Агентства соціальної інформації Роман Могилевський.

"Приводом до такої заяви були, можливо, дві основних причини: якісь особисті моменти, що змусили його піти на цей крок, а також напруга навколо його фігури, що наростала в певних колах, і передусім у колах московської інтелігенції, - вважає Роман Могилевський. - Імовірно, зізнання - це найпростіше, у чому можна було піти назустріч незадоволеній громадськості, своєрідний натяк, що від чогось він готовий відступити".

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На думку вченого, в даній ситуації оголошення себе звичайною людиною зі звичайними людськими проблемами - це нормальний і оптимальний на сьогодні варіант.

"Досі складався образ безгрішної людини без емоцій і почуттів. Але є речі, які приховати неможливо. І тому якісь позиції довелося здати", - вважає соціолог.