Угорщина готується до найбільшої в історії країни повені (відео)

В даний час роботи по спорудження загороджувальних споруд ведуться протягом майже 700 кілометрів.

На тему: Рівень води у Дунаї побив історичний максимум (відео)

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що евакуація може загрожувати майже 55 тисяч жителів Будапешта, повідомляє ТСН.

В основному вона стосуватиметься району Обуда. За даними місцевих ЗМІ, повінь не загрожує готелям міста. Тим не менше, влада евакуювала мешканців двох готелів на острові Маргарет.

До ранку п'ятниці рівень води в Дунаї на ділянці, що проходить через Будапешт, досяг 7,81 метра. За прогнозами синоптиків, піку повені варто очікувати, починаючи з п'ятниці. Найвірогідніше "велика вода" прийде в місто в понеділок або у вівторок.

Очікується, що рівень води в річці підніметься до 8,85-9 метрів, що майже на 25 сантиметрів вище рівня 2006 року.

Як повідомляв УНІАН, повені, викликані проливними дощами, почалися минулого тижня в Чехії. Жертвами стали, щонайменше, 15 осіб по всій Європі. У Німеччині найбільше постраждали регіони Баварія, Саксонія, Баден-Вюртемберг і Тюрінгія. На заході Австрії ускладнено залізничне і автомобільне сполучення, сотні жителів евакуйовані, тисячі людей беруть участь у ліквідації наслідків повені.