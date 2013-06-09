Північна й Південна Корея провели перші за два роки переговори

Представники Північної і Південної Кореї в неділю в ході переговорів на робочому рівні домовилися провести зустріч на міністерському рівні на 12 червня в Сеулі, повідомляє РИА Новости з посиланням на Ренхап.

"Сторони показали взаємне розуміння необхідності проведення зустрічі на міністерському рівні", - сказав після закінчення ранкової сесії переговорів представник від Південної Кореї Кім Хен Сік.

Він додав, що зустріч пройшла в спокійній обстановці.

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Зустріч представників керівництва двох країн стала можлива після того, як у четвер було оприлюднено заяву представника північнокорейського Комітету за мирне об'єднання Кореї, в якому містилася пропозиція до Сеулу провести офіційні переговори щодо економічного співробітництва, а також про відновлення туристичних поїздок південнокорейців в курортну зону в Кимгансані.