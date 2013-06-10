У Грузії після смерті 6 солдатів активісти вимагають вивести війська з Афганістану (фото)

16:56, 10 червня 2013
Світ
516 0

У Тбілісі 10 червня пройшла акція за виведення грузинських військ з Афганістану.

Активісти в Грузії вимагають повернути солдатів додому / Фото: newsgeorgia

Акцію організувала неурядова організація "Клуб молодих політологів". Учасники акції зібралися у зв'язку з проведенням зустрічі, присвяченої питанням співробітництва НАТО і Грузії, повідомляють Новини Грузії.

Як заявив журналістам представник НУО "Клуб молодих політологів" Георгій Мдівані, вступ Грузії в НАТО поки є лише предметом політичної спекуляції.

"Ми зібралися тут, бо тут проходить церемонія закриття "Тижня НАТО у Грузії". Ми вимагаємо більше конкретики від НАТО - нам і громадськості невідомо, коли Грузія отримає МАР, або як альянс і співпраця з ним допоможуть вирішити проблеми конфліктів в Абхазії і Південній Осетії", - заявив Мдівані.

Мітингувальники вимагаю негайного виведення військ з Афганістану /Фото: newsgeorgia

"Ми вимагаємо негайного виведення наших військ з Афганістану, де Грузія вже втратила 29 людей. У процентному співвідношенні це найвищий показник серед інших країн, що беруть участь в операції", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня в Афганістані під час нападу терористів загинуло шестеро грузинських військових, які служили у складі міжнародних сил сприяння безпеці ISAF в Афганістані.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter