У Грузії після смерті 6 солдатів активісти вимагають вивести війська з Афганістану (фото)

Акцію організувала неурядова організація "Клуб молодих політологів". Учасники акції зібралися у зв'язку з проведенням зустрічі, присвяченої питанням співробітництва НАТО і Грузії, повідомляють Новини Грузії.

Як заявив журналістам представник НУО "Клуб молодих політологів" Георгій Мдівані, вступ Грузії в НАТО поки є лише предметом політичної спекуляції.

"Ми зібралися тут, бо тут проходить церемонія закриття "Тижня НАТО у Грузії". Ми вимагаємо більше конкретики від НАТО - нам і громадськості невідомо, коли Грузія отримає МАР, або як альянс і співпраця з ним допоможуть вирішити проблеми конфліктів в Абхазії і Південній Осетії", - заявив Мдівані.

"Ми вимагаємо негайного виведення наших військ з Афганістану, де Грузія вже втратила 29 людей. У процентному співвідношенні це найвищий показник серед інших країн, що беруть участь в операції", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня в Афганістані під час нападу терористів загинуло шестеро грузинських військових, які служили у складі міжнародних сил сприяння безпеці ISAF в Афганістані.