Євросоюз стурбований надмірним застосуванням сили в Туреччині

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на сесії Європарламенту у Страсбурзі Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС Кетрін Ештон.

“Минулої ночі турецька поліція почала суттєвий наступ для витіснення протестувальників з площі Таксім у Стамбулі. Інтенсивно використовувалися водяні гармати та сльозогінний газ. Жорстокі сцени були також в Анкарі та Ізмірі. Є повідомлення про багато поранених. Ще раз - поліцейська тактика є найбільшою причиною стурбованості”, - сказала вона.

Верховний представник ЄС зазначила, що у вівторок ввечері мала телефонну розмову з міністром закордонних справ Туреччини, а також, що вона уважно стежить за ситуацією в країні від самого початку протестів.

Ештон висловила співчуття родинам загиблих і постраждалих під час сутичок з поліцією і наголосила на необхідності проведення розслідувань фактів надмірного використання сили поліцією проти мирних демонстрантів.

За її словами, у Туреччині відбувається посилення політичного протистояння. Вона висловила переконання в необхідності пошуку діалогу.

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Ештон наголосила, що нинішній момент є дуже важливим для Туреччини, а також підкреслила потребу в посиленні співпраці з країною.

“Наші відносини з Туреччиною дають нам унікальну можливість впливати – якщо ми використаємо її. Нам потрібна більшість усіх засобів, що ми маємо. І, звичайно, Туреччині потрібно співпрацювати з нами. Для мене зрозуміло, що в цьому випадку співробітництво зараз є вдвічі більш потрібним”, - наголосила Ештон.