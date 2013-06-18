Експерт: загрозою для Польщі є не Росія, і не сланцевий газ

Про це пише Gazeta Wyborcza з посиланням на результати дослідження Національного банку Польщі (NBP).

"Це міф, що більш як 2 мільйони поляків, які працюють за кордоном, вирішили запустити там коріння. Багато з них просто тікають від безробіття", - відзначає газета і зауважує, що більшість польських заробітчан до виїзду на заробітки заробляли менш як 500 євро на місяць.

Зараз найбільше заробляють польські громадяни, котрі працюють у Німеччині, яка відкрила свій ринок праці для них з травня 2011 року: майже 2 тисячі євро (до оподаткування).

У найпопулярнішій серед заробітчан з Польщі Великій Британії, де працює майже 600 тисяч поляків, вони заробляють в середньому 1200 євро.

Газета зауважує, що заробітчани працюють за кордоном від кількох місяців до понад року та пересилають близько половини зароблених там грошей до додому.

GW нагадала, що торік трудові мігранти надіслали до Польщі більш як 4 млрд євро, зауваживши, що цей рівень - незважаючи на світову економічну кризу - утримується з 2009 року.

"Для нашої економіки гроші емігрантів мають велике значення. Сума не є якоюсь надто великою. Це 1,2-1,5% ВВП, але це гроші, які витрачаються на споживання, стабілізують його у складніші часи", - відзначає представник NBP.

У число найпопулярніших серед поляків країн для виїзду на заробітки, крім Німеччини та Великій Британії, де разом працює 1,1 млн польських громадян, входять Ірландія, Голландія та Італія.

Мачей Душчик з Інституту соціальної політики та Центру досліджень еміграції Варшавського університету сказав газеті, що польський уряд повинен заохочувати повернення поляків та робити Польщу більш привабливою для оселення в ній громадян інших країн.

"Загрозою для Польщі є не Росія, сланцевий газ чи його брак, а демографія. Тому єдиним рішенням є демографічний мікс", - сказав експерт.

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Як повідомляв УНІАН, з середини 2007 року польська влада значно спростила доступ на ринок праці Польщі для іноземців, аби компенсувати масовий відтік трудових ресурсів в інші держави Євросоюзу, котрий розпочався у 2004 році.

Найбільше запровадженими спрощеннями скористалися громадяни України, котрі отримують понад 90% заявок на працевлаштування у Польщі та є абсолютними лідерами за кількістю виданих дозволів на роботу.