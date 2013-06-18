Демонстранти в Туреччині влаштували «мовчазний протест»

Відео, що відобразило молоду людину, що самотньо стояла, викликало великий інтерес у соціальних мережах. Через деякий час до Гюндюза почали приєднуватися інші протестувальники. Кількість "мовчазних демонстрантів" досягла 300 осіб. Посеред ночі поліція втрутилася і припинила акцію.

На тему: У Туреччині поліція готує водомети і сльозогінний газ

Сам Гюндюз покинув площу трохи раніше. Більшість мітингувальників після втручання поліції розійшлися самі, десятьох осіб, які чинять невеликий опір, поліція затримала, повідомляє РІА Новости.

Акцію підтримали і в інших місцях: "мовчазний протестант" стояв у районі Бешикташ у Стамбулі, а також в Анкарі жінка кілька годин провела без руху в тому місці, де одержала смертельне поранення п'ята жертва протестних акцій Етхем Сарисюлюк.

Площа Таксим і парк Гезі, де 21 день тривають демонстрації проти політики уряду, були повністю зачищені від протестувальників поліцією у суботу, 15 червня. В неділю, 16 червня, влада Стамбула і Анкари заявила про заборону на будь-які масові зібрання і демонстрацію в центрах обох мегаполісів, погрожуючи жорсткими діями поліції і затриманнями. Після цього молоді громадяни Туреччини почали винаходити альтернативні способи протестних акцій.