США та Євросоюз обговорюють створення зони вільної торгівлі

Сьогодні під час другого дня саміту G-8 прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон, Президент США Барак Обама, президент Европейської Ради Герман Ван Ромпей та президент Еврокомісії Жозе Мануель Баррозу розпочали переговори про створення трансатлантичної зони вільної торгівлі між Європейським Союзом і США.

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Як повідомляє сайт уряду Великої Британії, коментуючи початок переговорів, Кемерон зауважив, що потенційна угода "може принести 100 млрд фунтів стерлінгів економіці ЄС, 80 млрд фунтів стерлінгів економіці США та 85 млрд фунтів стерлінгів решті світу".

"Ми повинні бути обізнані стосовно того, що означають ці цифри у реальному житті", - сказав він.

За словами Кемерона, "це близько 2 млн додаткових робочих місць, більша номенклатура товарів за більш низькою ціною у наших магазинах. Ми говоримо про угоду, яка може стати найбільшою торговою угодою в історії, угодою, вплив від якої буде більшим за впливи від інших подібних угод, взятих разом".

Створення трансатлантичної зони вільної торгівлі між США і ЄС означатиме зниження митних тарифів та зняття інших торговельних бар'єрів. За оцінками Єврокомісії, зона вільної торгівлі між США та Євросоюзом охопить 800 млн осіб і дасть об'єднаній Європі 400 тис. нових робочих місць та забезпечить зростання ВВП на додаткові 0,5% щороку. Переговори планується завершити підписанням угоди у 2015 році