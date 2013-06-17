Кемерон: "Економічна НАТО" принесе понад 150 млрд доларів

Про це в північно-ірландському Лох-Ерне сьогодні заявив прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон.

"Усунення існуючих торговельних бар'єрів здатне принести економіці Євросоюзу майже 100 млрд фунтів (157 млрд доларів), - повідомив британський лідер на прес-конференції, яка відбулася після коротких переговорів ЄС-США. - Ще 80 млрд фунтів (125 млрд доларів) отримає економіка США і 85 млрд фунтів (133 млрд доларів) - економіки інших країн. Крім того, дана угода дозволить створити майже 2 млн нових робочих місць". .

"Те, про що ми говоримо, може стати найбільшою двосторонньої торговою угодою в історії, - продовжив Кемерон. - За своїм потенціалом вона перевершує всі торгові угоди, які коли-небудь були підписані".

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Президент США Барак Обама, який також брав участь у зустрічі, у свою чергу заявив, що досягти домовленості з Євросоюзом "буде одним з пріоритетів" його адміністрації. "Я сподіваюся, що нам вдасться погодити цей документ, який необхідний для розвитку глобальної торгівлі, - цитує ІТАР-ТАРС. - Даний економічний альянс повинен буде лише підтвердити тісні зв'язки, які склалися між нашими країнами в сферах безпеки і дипломатії".

"Перший тур переговорів відбудеться наступного місяця у Вашингтоні, - повідомив американський лідер. - Досягти нашої кінцевої мети буде непросто, але ми впевнені в успіхові".

Великобританія стояла біля витоків нинішніх переговорів про створення трансатлантичної вільної економічної і торговельної зони, розглядаючи цю угоду як свого роду противагу динамічним економікам країн групи БРІКС, насамперед, Китаю. Вважається, що на узгодження деталей так званого "економічної НАТО" піде півтора - два роки. За оцінками, якщо будуть реалізовані всі плани торгових угод "вісімки", це дозволить збільшити світовий ВВП на 1 трлн доларів.