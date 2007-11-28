У Москві затримали Віктора Шендеровича

У Москві затримані представники декількох засобів масової інформації, зокрема кореспондент радіостанції «Эхо Москви», які висвітлювали проведення одиночного пікету у будівлі ГУВС Москви на підтримку лідера Об`єднаного громадянського фронту Гарі Каспарова. Затримані також самі пікетники – лідер молодіжного руху Ілля Яшин і письменник і журналіст Віктор Шендерович.

Эхо Москвы