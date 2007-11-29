Times: Путін розчарував Захід

Перший прийом президента Росії Володимира Путіна для глав усіх дипломатичних місій, що працюють у Москві, був покликаний востаннє попередити Захід не втручатися в майбутні парламентські вибори в країні. Як пише газета The Times, за чотири дні до виборів президент підкреслив, що не допустить втручання Заходу у внутрішні справи Росії. Багато хто чекав, що Путін також розповість про свої плани і про можливого наступника, проте цього не відбулося. Тепер Захід з нетерпінням чекає виступу російського президента, який відбудеться сьогодні.

Газета.ру