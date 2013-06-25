Валуєва не судитимуть за вбитого ведмедя

Раніше Валуєв опублікував у своєму мікроблозі у Twitter кілька фотографій про своє полювання на півдні Архангельської області у травні цього року - серед трофеїв були селезні, ведмідь і бобер. Журналісти зазначали, що полювання на ведмедя і бобра навесні в регіоні не відкривається - полювати у весняний сезон можна лише на гуску, селезня і вальдшнепа, пише РІА Новости.

Як повідомляє регіональне управління СК у вівторок, за підсумками перевірки в порушенні кримінальної справи відмовлено.

"Полювання на ведмедя і селезня здійснювалося за наявності необхідних дозволів. Незважаючи на те, що полювання на бобра у вказаний період часу заборонене, зазначені дії не утворюють ознак складу злочину, так як заготівля бобра не заподіює великої шкоди тваринному світу Архангельської області", - роз'яснило відомство.

У частині полювання на бобра матеріали направлено до Мінприроди регіону "для прийняття рішення в порядку адміністративного провадження".

Сам Валуєв раніше заявив у Twitter, що полювання проходило на законних підставах і він просить "злостивців не турбуватися".