Путін зібрався боротися з відмиванням грошей

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Росії Володимир Путін сказав під час зустрічі з керівником Росфінмоніторингу Юрієм Чиханчиним.

«Після зміцнення нормативно-правової бази, про яку ви теж сказали, нам потрібно буде так само, як це зроблено в інших країнах, у багатьох країнах, принаймні, підготувати свій національний план з боротьби з відмиванням грошей, з боротьби з ухиленням від сплати податків», - сказав Путін.

Він також підкреслив, що найважливішим є деофшоризація, щоб розуміти, хто є кінцевим бенефіціаром тієї чи іншої компанії.

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Президент доручив Росфінмоніторингу взяти активну участь у розробці плану, і звернув увагу на необхідність побудувати роботу з Центральним банком з урахуванням того, що на його основі будуватиметься мегарегулятор усіх фінансових питань у країні.

При цьому Путін наголосив, що з 1 липня Росія головуватиме в міжнародній організації FATF, яка займається боротьбою з відмиванням грошей, одержаних незаконним шляхом.

У свою чергу, Чиханчин повідомив, що в ході головування Росії в FATF у рамках реалізації ухваленого закону про протидію фінансовим незаконним операціям, необхідно ухвалити ще два укази президента, понад 20 постанов уряду і понад 20 внутрівідомчих документів. Також він звернув увагу на важливість розвитку фінансових операцій в електронному вигляді, що дозволило б скоротити обіг готівкової валюти.

«Але тут потрібно враховувати, що й злочинний світ не ледарює: він активно використовує електронні гаманці, «Яндекс-гроші», і ми повинні виробити з усіма міністерствами і відомствами нові заходи, нові підходи», - сказав Чиханчин.

Як повідомляв УНІАН, за даними дослідницької організації Global Financial Integrity (GFI), з 1994 року (доступні дані по Росії) по 2011 рік незаконний відплив капіталу з Росії становив, щонайменше, 211,5 млрд дол.