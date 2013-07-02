Wikileaks: Сноуден подав 19 запитів про політичний притулок (список)

Як повідомлялось, 30 червня радник Wikileaks з правових питань Сара Харрісон, яка супроводжує Сноудена в Росії, передала до консульського відділу в аеропорту "Шереметьєво" 19 запитів про надання Сноудену політичного притулку.

Запити адресовані до Австрії, Болівії, Бразилії, Венесуели, Німеччини, Індії, Ірландії, Іспанії, Італії, Китаю, Куби, Нідерландів, Нікарагуа, Норвегії, Польщі, Росії, Фінляндії, ФРН та Швейцарії. Як випливає з повідомлення Wikileaks, цей список не є вичерпним.