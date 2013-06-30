На кордоні Китаю і Таджикистану стався землетрус
14:05, 30 червня 2013Світ
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На кордоні Китаю і Таджикистану стався землетрус магнітудою 5,0/
Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 км
Землетрус магнітудою 5,0 стався сьогодні о 12:59 за пекінським часом у гірському районі на кордоні між КНР і Таджикистаном.
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Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на Китайський сейсмологічний центр.
Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 км. Відомостей про жертви і руйнування не надходило.
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