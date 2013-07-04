Заарештовано керівництво телеканалу "Єгипет-25"
01:45, 04 липня 2013Світ
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Телеканал "Єгипет-25", що належить політичної партії "Брати-мусульмани", припинив мовлення, а його керівництво заарештоване.
Про це повідомило офіційне інформаційне агентство Єгипту MENA.
Перед закриттям телеканал транслював мітинги на підтримку Мохаммеда Мурсі та промови діячів партії, що звинувачували єгипетську армію в організації військового перевороту, передає Reuters.
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