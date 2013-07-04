США застерігають Єгипет від арешту Мурсі та його прихильників

"Я закликаю армію Єгипту рухатися швидко і відповідально до повернення всієї влади в руки демократично обраного цивільного уряду через рівноправний і транспарентний процес, а також уникати будь-яких довільних арештів президента Мурсі та його прихильників", - цитує заяву РІА Новини.

За даними єгипетських ЗМІ, сили безпеки вже видали розпорядження про арешт 300 "Братів-мусульман". Крім того, в ніч на четвер були заарештовані верховний лідер "Братів-мусульман" Мухаммед Бадіа, його заступник Рашад аль-Байюмі і глава створеної на базі руху Партії свободи і справедливості Саад аль-Кататні. Самого Мурсі вивезли в штаб-квартиру військової розвідки.