2 мільйони поляків працюють у країнах ЄС

Про це пише Gazeta Wyborcza з посиланням на опублікований у червні звіт Державного комітету статистики GUS.

Згідно з документом, минулого року, залежно від методик розрахунку, в бідності жили від 6,7 до 16% польських громадян - або від 2,5 до більш як 6 млн. чоловік.

"Ми багата країна на тлі світу, але водночас бідна на тлі багатої Європи чи США. Усе залежить від того, з ким себе порівнювати", - відзначає видання.

Як повідомляв УНІАН, одним з найвідчутніших результатів вступу Польщі до Європейського Союзу було значне скорочення безробіття, рівень якого впав до 8,5% наприкінці 2008 року з рекордних більш як 20% до приєднання у 2004 році.

Зниження рівня безробіття було досягнуте завдяки відкриттю ринків праці інших країн Євросоюзу, де, за останніми даними, працює більш як 2 млн. польських громадян.