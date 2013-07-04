ЗМІ: Франція має шпигунську програму, схожу на американську

Журналісти видання Le Monde заявили, що бачили докази того, що французькі спецслужби незаконно перехоплювали й записувати мільярди телефонних дзвінків, текстів та електронних листів.

Серед європейських країн Франція була найбільш критичною щодо США після звинувачень у шпигунстві, зроблених Едвардом Сноуденом.

У середу офіційний представник французького уряду заявила, що Франція тимчасово призупинить переговори між ЄС і США про створення зони вільної торгівлі.

ВВС Україна