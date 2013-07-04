ЗМІ: Франція має шпигунську програму, схожу на американську
21:10, 04 липня 2013Світ
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Французька газета стверджує, що у Франції існує схожа з американською Prism система прослуховування міжнародних комунікацій.
Журналісти видання Le Monde заявили, що бачили докази того, що французькі спецслужби незаконно перехоплювали й записувати мільярди телефонних дзвінків, текстів та електронних листів.
Серед європейських країн Франція була найбільш критичною щодо США після звинувачень у шпигунстві, зроблених Едвардом Сноуденом.
У середу офіційний представник французького уряду заявила, що Франція тимчасово призупинить переговори між ЄС і США про створення зони вільної торгівлі.
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