На виборчих ділянках росіянам запропонують пройти гінеколога й уролога

Нинішні парламентські вибори в Росії обіцяють стати безпрецедентними щодо явки виборців - принаймні, влада все для цього роблять: відкриті ділянки для голосування бомжів, урни завозяться на вокзали, в аеропорти, до торгівельно-розважальних комплексів і навіть до аквапарків. А сам день виборів повинен перетворитися на одне велике феєричне шоу: в деяких російських містах 2 грудня просто на виборчих ділянках будуть розіграні циркові вистави, в інших по сусідству з кабінками для голосування відкриються салони перукарських послуг і психологічних консультацій, а подекуди електорату обіцяють безкоштовну кардіограму і огляд у лікаря-гінеколога. Традиційний буфет з пиріжками і плюшками під російські народні пісні - вчорашній день.

У Читі та Омську виборець цілком може відмінити традиційний недільний похід на ринок: на дільницях 2 грудня купити можна буде все - від харчів до книг і побутової хімії. Причому за низькими цінами - знижки на товари становитимуть від 5 до 15 відсотків. Як розповіли в адміністрації Омська, на міських виборчих дільницях працюватимуть в цілому півтори тисячі торговельних точок. У Барнаулі обіцяють організувати ще й дегустації продуктів місцевих виробників, а де-не-де виборців безкоштовно нагодують кашею з польової кухні.

Креативно мислять і чиновники з Кемерова: 2 грудня тут відбудуться одразу 3 тисячі культурних заходів, тобто тихо вкинути бюлетень в урну кемеровчани навряд чи зможуть. Причому справа не обмежиться традиційною самодіяльністю. У день виборів на дільницях можна буде безкоштовно підстригтися і зачесатися, розкроїти спідницю у професійного закрійника (щоправда, тканину треба принести з собою), поспівати в караоке. Виборцям, що з`явилися на ділянки до 13 годин, місцева мерія обіцяє безкоштовні квитки на відбірковий тур чемпіонату Росії по хокею з м`ячем, абонементи в спортзал і басейн, квитки до місцевих театрів на всю сім`ю. А молоді - запрошення в місцевий нічний клуб.

Ну а якщо нічний клуб вам вже не цікавий, маєте можливість вибору: у Кемеровому в день всенародного голосування поряд з кабінками виборців чекатимуть дільничні терапевти і вузькі фахівці. Не сходячи з місця, можна буде зробити ультразвукове дослідження, кардіограму, мамографію і навіть здати аналіз крові на цукор. Даєш безкоштовну медицину в день виборів!

І це ще не межа: щоб затягнути максимальну кількість виборців на дільниці, в хід йдуть навіть забуті прийоми з піонерського дитинства. Наприклад, акція "Очумелые ручки": зокрема, на деяких виборчих дільницях для голосування в Кузбасі можна буде навчитися самим робити м`які іграшки - переважно ведмедів.

У Поволжі в цілому ряду міст на дільницях відкриються безкоштовні консультативні пункти юристів і психологів. У Псковській області проїзд в громадському транспорті в день виборів буде безкоштовним, а по Москві курсуватиме соціальне таксі, яке доставить до урн інвалідів.

У Юрзі пішли ще далі: місцева влада обіцяє організувати для електорату безпрограшну лотерею з солідними призами, головними з яких стануть холодильник, пральна машина і пилосос.

Практично по всій країні заготовлені подарунки для молодих виборців. Десь це калькулятори і чайні прилади, десь квитки в кіно або, як в Кемеровому, на льодову шоу-дискотеку. Залишається здогадуватися, за якою статтею міських бюджетів будуть розписані всі ці чималі витрати.

РЕЙТИНГ "НАЙПРИНАДНІШИХ" ПРОПОЗИЦІЙ

1. Огляд гінекологом або урологом по місцю голосування (Чита, Омськ).

2. Оформлення ірокеза, стрижа під панка, зека або під Мірей Матьє за бажанням виборця (Кемерове).

3. Дегустація безкоштовного сиру (Барнаул).

4. Абонемент на відвідини фитнес-залу або більярда (на вибір) (Кемерово).

5. Молодіжний заплив у місцевому басейні (Кедровка, Кузбас).

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