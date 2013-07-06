Лікарі поки що не збираються від’єднувати Манделу від життєзабезпечення

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на ЗМІ, що цитують одного екс-президента Деніса Голдберга.

"Мені сказали, що це питання було піднято, і лікарі сказали, що такий захід (відключення системи життєзабезпечення) може бути розглянутий тільки, якщо його організм дійсно перестане працювати", - цитує New York Post слова Голдберга.

Він додав, що востаннє бачив Манделу в понеділок, тоді хворий був "притомний і реагував".

Нагадаємо, у четвер адміністрація президента ПАР спростувала повідомлення ЗМІ про те, що Мандела перебуває у вегетативному стані і лікарі порадили його родині відключити апарат життєзабезпечення.

У п'ятницю стало відомо, що стан Мандели залишається, як і раніше, критичним, але стабільним і йому роблять гемодіаліз для очищення крові від продуктів обміну речовин, з якими не впоруються хворі нирки.

Довідка: Мандела став першим в історії чорношкірим президентом ПАР (1994-1999). За свою активну діяльність проти режиму апартеїду він провів у в'язниці 27 років. У 1993 році Мандела був нагороджений Нобелівською премією миру. На початку червня цього року екс-президент ПАР потрапив до лікарні, його стан оцінюється як критичний, але стабільний.