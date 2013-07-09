У США почалися перемовини щодо «найбільшої економічної угоди в історії»

Експерти уже охрестили ці перемовини кроком до досягнення найбільшої економічної угоди в історії людства, пише Euronews.

Аналітики передбачають, що процес буде непростим, адже обидві сторони зацікавлені у захисті від конкуренції своїх ключових галузей. Так Франція уже висуває умови, які мають убезпечити її кіноіндустрію.

До того ж, старт перемовин дещо затьмарений через “шпигунський скандал” між ЄС та США, що розпочався після викривальних заяв екс-працівника ЦРУ Едварда Сноудена.

Але учасники переговорів вірять у позитивне завершення процесу.

“Все має бути добре. Це – величезна перспектива для всіх нас,” – сказав один з представників делегації ЄС перед початком перемовин.

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Якщо все справді буде добре, то зона вільної торгівлі між ЄС та США запрацює вже у 2014 році. Це стало б позитивним сигналом для європейців, які останнім часом відчувають, що Америка надає перевагу економічній співпраці з азійськими країнами.

“У разі успіху, ця угода стане найбільшим кроком уперед у трансатлантичних відносинах від часів “холодної війни”. Деякі експерти кажуть, що це – остання спроба Заходу втримати лідерські позиції у конкуренції з Китаєм, Індією та іншими державами, що демонструють швидке зростання“, - пише видання.