Міліція Москви взяла під посилену охорону всі виборчі дільниці

Усі 3278 московських дільницях для голосування на виборах до Державної думи перевірені на антитерористичну захищеність, взяті під посилену охорону і готові прийняти перших виборців, сказав начальник Управління інформації і зв`язків з громадськістю полковник міліції Віктор Бірюков.

"Всі будівлі, де розташовані місця голосування в Держдуму та територія біля них обстежені кінологами за допомогою собак, навчених шукати вибухові речовини. Від будівель прибрано сторонній автотранспорт. На всіх виборних пунктах встановлені металодетектори, і місця голосування міліція узяла під посилену охорону", - сказав Бірюков.

Представник ГУВС зазначив, що в приміщеннях кожного виборчого пункту чергує наряд міліції, перебувають співробітники МНС з первинними засобами гасіння пожежі та медичні працівники.

Керівник прес-служби додав, що у зв`язку з виборами до Держдуми РФ московська міліція працює в посиленому режимі. Під особливий контроль узяті столичні аеропорти, вокзали, метрополітен, наземний транспорт і особливо важливі об`єкти життєзабезпечення міста.

В неділю в столиці за правопорядком і громадською безпекою стежать більше 20 тисяч міліціонерів і військовослужбовців Внутрішніх військ МВС РФ. Маршрути всіх міліційних патрулів максимально наближені до виборчих дільниць.

Для координації в Москві працює єдиний штаб, до якого ввійшли керівники ГУВС, столичного МНС і Департаменту охорони здоров`я міста. У кожному адміністративному окрузі столиці створені мобільні резерви з бійців ОМОН, підсумував Бірюков.

РІА "Новости"