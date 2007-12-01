Міліція Москви взяла під посилену охорону всі виборчі дільниці
Під особливим контролем аеропорти, вокзали, метро
Усі 3278 московських дільницях для голосування на виборах до Державної думи перевірені на антитерористичну захищеність, взяті під посилену охорону і готові прийняти перших виборців, сказав начальник Управління інформації і зв`язків з громадськістю полковник міліції Віктор Бірюков.
"Всі будівлі, де розташовані місця голосування в Держдуму та територія біля них обстежені кінологами за допомогою собак, навчених шукати вибухові речовини. Від будівель прибрано сторонній автотранспорт. На всіх виборних пунктах встановлені металодетектори, і місця голосування міліція узяла під посилену охорону", - сказав Бірюков.
Представник ГУВС зазначив, що в приміщеннях кожного виборчого пункту чергує наряд міліції, перебувають співробітники МНС з первинними засобами гасіння пожежі та медичні працівники.
Керівник прес-служби додав, що у зв`язку з виборами до Держдуми РФ московська міліція працює в посиленому режимі. Під особливий контроль узяті столичні аеропорти, вокзали, метрополітен, наземний транспорт і особливо важливі об`єкти життєзабезпечення міста.
В неділю в столиці за правопорядком і громадською безпекою стежать більше 20 тисяч міліціонерів і військовослужбовців Внутрішніх військ МВС РФ. Маршрути всіх міліційних патрулів максимально наближені до виборчих дільниць.
Для координації в Москві працює єдиний штаб, до якого ввійшли керівники ГУВС, столичного МНС і Департаменту охорони здоров`я міста. У кожному адміністративному окрузі столиці створені мобільні резерви з бійців ОМОН, підсумував Бірюков.