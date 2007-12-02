Меркель розкритикувала виборчу кампанію в Росії

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель піддала критиці виборчу кампанію в Росії. В інтерв’ю радіостанції Deutschlandfunk вона висловила сподівання на те, що перебіг виборів до Держдуми об’єктивно висвітлюватиметься в засобах масової інформації. Меркель також висловила жаль з приводу того, що жоден зі спостерігачів від ОБСЄ не буде присутній на виборах. Канцлер наголосила, що хотіла б підтримувати добру співпрацю з Росією, аби спільно шукати рішення таких зовнішньополітичних проблем, як майбутній статус Косова чи конфлікт довкола атомної програми Ірану. Водночас, за словами Меркель, вона постійно нагадуватиме Москві про дотримання прав людини та вільне функціонування різних партій.

Німецька хвиля