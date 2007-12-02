Каспаров і Лімонов зіпсували свої бюлетені (фото)

Лідери "Іншої Росії" Гаррі Каспаров і Едуард Лімонов, прийшовши в неділю на виборчу ділянку № 86 в московському районі Хамовнікі, закреслили в бюлетенях усі квадратики і написали на них "Інша Росія", повідомляє Каспаров.Ru.

"Так я проголосував проти всіх, тому що влада відняла у громадян Росії це конституційне право", - заявив, зокрема, Каспаров.

Лента.рунагадує, що саме до таких дій коаліція закликала своїх прихильників, називаючи це "голосуванням за "Іншу Росію". "Інша Росія", незважаючи на відсутність реєстрації як політична партія, зробила спробу взяти легальну участь в парламентських виборах, висунувши свій список з 450 кандидатів і подавши його на початку жовтня до ЦВК, проте той відмовився його завіряти.

"Інша Росія", як повідомляє сайт нацболів, закликає своїх прихильників, а також усіх громадян взяти участь в акції "Похорони виборів" - приходити 3 грудня з 18:00 до будівлі Центрвиборчкому, щоб "висловити свою скорботу з приводу остаточної задушеної в країні політичної свободи". Пропонується "мати при собі знаки трауру - чорні пов`язки, хустки, пару гвоздик і тому подібне".