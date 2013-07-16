Скотленд-Ярд використовував для агентів анкетні дані померлих немовлят

Під сильним тиском громадськості і суду британська поліція визнала сьогодні, що використовувала імена, прізвища та інші анкетні дані, принаймні, 42 померлих малолітніх дітей для створення фальшивих біографій агентам, які таємно працювали в громадських та благодійних організаціях.

"Ми приносимо вибачення за дану практику", - наголошується в поширеному в Лондоні спеціальному повідомленні Скотленд-Ярду, цитує ІТАР-ТАРС.

Поліцейська влада оголосила, що більше до подібних дій, які практикувалися понад 30 років, вони не вдаються.