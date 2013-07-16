На прем'єра Японії подав у суд його попередник: за тривалу критику

Екс-прем'єр також зажадав виплати компенсації у розмірі 11 мільйонів ієн (110,5 тисячі доларів) і оприлюднення публічних вибачень, повідомило РІА Новости з посиланням на агентство Jiji.

Невдоволення японського політика викликав зміст розсилки новин на офіційному сайті Сіндзо Абе, датованій 20 травня 2011 року. Тоді Абе піддав жорсткій критиці дії Наото Кана з ліквідації наслідків аварії на АЕС "Фукусіма-1". Зокрема, у своїй замітці він звинуватив Кана у фабрикації деяких фактів про рішення уряду щодо врегулювання ситуації, що виникла.

Так, у статті зазначалося, що рішення колишнього прем'єра Японії про початок закачування морської води в перший і другий енергоблоки аварійної станції для охолодження реакторів неодноразово отримувало найпозитивнішу оцінку. Насправді ж, підкреслювалося в статті, Кан прийняв рішення про припинення подачі морської води на деякий час.

"(Сіндзо) Абе ігнорував мої неодноразові прохання виправити замітку і попросити вибачення. Він залишив цю статтю навіть під час передвиборної кампанії у Верхню палату парламенту. Його брехливі звинувачення паплюжать мене і завдають шкоди репутації Демократичної партії Японії (ДПЯ) і уряду ДПЯ в той час" , - підкреслив Кан на прес-конференції у вівторок, додавши, що Абе не має жодних підстав для звинувачень.

Крім виплати компенсації та оприлюднення публічних вибачень колишній японський прем'єр-міністр вимагає, щоб відповідна замітка була розміщена на офіційному сайті Абе на строк не менше двох років.