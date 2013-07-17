Платіжний сервіс помилково перерахував клієнту 92 квадрильйони доларів

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на CNN.

На деякий час, відзначає інформагентство, Кріс Рейнолдс з Пенсільванії став істотно багатшим найзаможнішого бізнесмена на Землі, мексиканського медіамагната Карлоса Сліма, чий капітал оцінюється в 67 мільярдів доларів.

Як розповів сам Рейнолдс, коли він отримав поштою повідомлення про баланс свого рахунку на PayPal, то вирішив, що це чийсь жарт. Після цього він перевірив свій баланс в онлайні, і той виявився нульовим, як і було насправді. До цього Рейнолдс мав на своєму рахунку в PayPal максимум тисячу доларів, коли продав через eBay комплект шин від BMW.

У PayPal визнали допущену їх персоналом технічну помилку і запропонували пожертвувати якусь суму за вибором Рейнолдса на благодійні цілі. Що вирішив з цього приводу клієнт PayPal, не повідомляється.

На запитання журналістів, куди б він витратив 92 квадрильйона доларів, якби вони і справді виявилися на його рахунку, Рейнолдс сказав, що, можливо, виплатив би держборг США (зараз він перевищує 16 трильйонів доларів). Як передає TechnoBuffalo, Рейнолдс також сказав, що купив би Phillies (мабуть, маючи на увазі професійний бейсбольний клуб Philadelphia Phillies).