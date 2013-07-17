Британська королева дозволила геям одружуватись

Закон про легалізацію одностатевих шлюби у Великій Британії одержав королівську санкцію і набрав чинності.

Як передає РІА «Новости», напередодні законопроект в остаточному вигляді було прийнято Палатою громад британського парламенту, за день до цього його схвалила Палата лордів.

На тему: Парламент Коста-Ріки випадково дозволив одностатеві шлюби для молоді

На підтримку законопроекту виступили лідери усіх трьох основних партій: Консервативної, Лейбористської і Ліберально-демократичної.

Перші церемонії одруження одностатевих пар відбудуться до літа 2014 року. Затримка пояснюється необхідністю вирішити низку бюрократичних питань.