Британська королева дозволила геям одружуватись
18:35, 17 липня 2013Світ
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У Великій Британії легалізовано одностатеві шлюби
Скандальний закон отримав королівську санкцію
Закон про легалізацію одностатевих шлюби у Великій Британії одержав королівську санкцію і набрав чинності.
Як передає РІА «Новости», напередодні законопроект в остаточному вигляді було прийнято Палатою громад британського парламенту, за день до цього його схвалила Палата лордів.
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На підтримку законопроекту виступили лідери усіх трьох основних партій: Консервативної, Лейбористської і Ліберально-демократичної.
Перші церемонії одруження одностатевих пар відбудуться до літа 2014 року. Затримка пояснюється необхідністю вирішити низку бюрократичних питань.
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