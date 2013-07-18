В ЄС хочуть створити європрокуратуру для боротьби з бюджетним шахрайством
08:41, 18 липня 2013Світ
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Європейська комісія пропонує створити прокуратуру ЄС для розслідування шахрайств з бюджетними коштами.
Європейський союз потребує європрокуратури / Фото: novosti-es.ru
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, комісія схвалила відповідний проект законодавства.
Передбачається, що прокуратура ЄС має бути незалежною та демократично підзвітною.
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Як зазначили у прес-службі Євро комісії, необхідність створення спеціального інституту прокуратури пов’язана з тим, що на сьогодні середній рівень успішних розслідувань злочинів проти коштів бюджету ЄС становить 42,3%.
Крім того, Комісія пропонує посилити роль Бюро протидії шахрайствам.
Новий проект законодавства буде переданий на розгляд Раді ЄС та Європарламенту.
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