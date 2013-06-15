Суд заарештував соратників чеського прем'єра

В числі заарештованих - Яна Надьова, одна з найближчих соратників прем'єр-міністра, вона очолює апарат прем'єра, а до цього упродовж кількох років працювала особистим помічником Нечаса, повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.

Надьова і ще вісім чиновників є фігурантами справи про корупцію і зловживання владою.

До в'язниці відправлені колишній міністр сільського господарства Іван Фукса, його колишній заступник Роман Бочек, колишній голова парламентської фракції правлячої Громадянської демократичної партії Петр Тлухорж.