Суд заарештував соратників чеського прем'єра
18:14, 15 червня 2013Світ
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Чеський суд ухвалив рішення про арешт чиновників з уряду прем'єра Петра Нечаса.
Соратників Петра Нечаса арештували
В числі заарештованих - Яна Надьова, одна з найближчих соратників прем'єр-міністра, вона очолює апарат прем'єра, а до цього упродовж кількох років працювала особистим помічником Нечаса, повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.
Надьова і ще вісім чиновників є фігурантами справи про корупцію і зловживання владою.
До в'язниці відправлені колишній міністр сільського господарства Іван Фукса, його колишній заступник Роман Бочек, колишній голова парламентської фракції правлячої Громадянської демократичної партії Петр Тлухорж.
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