У центрі Москви почали затримувати прихильників Навального

Про затримання прихильників засудженого до п'яти років позбавлення волі лідера російської опозиції, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Прихильники стояли з плакатами на підтримку Навального на козирку торгового центру "Охотний Ряд". Їх попередили, що акція незаконна.

Зараз Манежну площу оточили поліцейські, також закрито Олександрівський сад.

Співробітники поліції через гучномовці просять "не піддаватися на провокації і виконувати законні вимоги співробітників поліції".

Поруч з Манежної площею зібралися близько 100 представників ЗМІ і блогерів. Сьогодні опозиціонери планують вийти на Манежну площу на знак підтримки Навального.