Путін розповів про своє таємне хрещення

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що його хрестила в дитинстві мати потай від батька, який був членом комуністичної партії. Про це повідомляє РІА "Новости".

"Мене мама хрестила, в усякому разі, як би таємно від батька, який був членом компартії. Він не був ніяким функціонером - на заводі працював, тим не менше, був партійним діячем на рівні цехової заводської організації. І мама потай від батька нібито мене хрестила. Так що це торкнулося і мене особисто, і нашої сім'ї ", - сказав Путін у документальному фільмі" Друге хрещення Русі ", який показали по телеканалу" Росія ", коментуючи тему утисків церкви і віруючих в радянський період.