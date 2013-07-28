Ізраїль вирішив звільнити понад сто палестинських в'язнів

Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на The Jerusalem Post і Agence France-Presse.

Рішення було прийнято на засіданні уряду Ізраїлю 28 липня. 13 міністрів проголосували «за», семеро - «проти», і дві людини утрималися.

Представник Палестини Саїб Еракат (Saeb Erakat) привітав ініціативу ізраїльської влади.

«Ми вважаємо, що це важливий крок, і сподіваємося скористатися можливістю, яка надається завдяки зусиллям уряду США», - сказав Еракат.

Нагадаємо, переговори між Ізраїлем і Палестиною в найближчі дні мають розпочатися у Вашингтоні. Організатором діалогу виступив держсекретар США Джон Керрі.

Сьогодні, 28 липня кабінет міністрів Ізраїлю також прийняв закон, згідно з яким будь-яка мирна угода з Палестиною, що припускає територіальні поступки, має виноситися на всенародний референдум.