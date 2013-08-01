Міністра оборони Саакашвілі виправдали, але із в'язниці не випустили

Невинними також визнані інші обвинувачені у цій справі: екс-начальник Об'єднаного штабу ЗС Грузії Георгій Каландзе, командир четвертої бригади Зураб Шаматава, сержант Олександр Гордадзе, Мераб Кікабідзе, Манучар Дараселія, Георгій Кінцурашвілі і екс-глава департаменту з виконання покарань Гага Мкурналідзе, пишуть Новини Грузії.

Звинувачення стосувалися епізоду в жовтні 2011 року, коли, за твердженням слідства, Бачо Ахалая, будучи міністром оборони, в присутності Георгія Каландадзе і Зураба Шаматава в своєму кабінеті наніс шести військовослужбовцям словесні і фізичні образи, в тому числі вдарив одного військовослужбовця руків’ям ножа по голові. Після цього військовослужбовці були переведені на базу у Вазіані, де базувалася четверта бригада МО Грузії, і прямо на плацу, як заявляло слідство, були також піддані словесним і фізичним образам.

На тему: ЄС і Грузія завершили переговори про Угоду про асоціацію

При цьому суд скасував попередній вирок Ахалая ще по одному епізоду справи, який стосувався примусу громадянина передати в дар дорогий автомобіль міністерству з виконання покарань, пробації та юридичної допомоги.

Ахалая залишиться в ув’язненні, незважаючи на виправдувальний вирок, тому що в процесі розгляду в Тбіліському міському суді перебувають ще дві справи - про тюремний бунт 2006 року і про знущання над співробітниками загону спеціального призначення МВС Грузії, за якими екс-міністру було обрано попереднє ув'язнення.