У Європі встановилася рекордно спекотна погода

Схожа ситуація - в Ліхтенштейні, в деяких містах Італії, Швейцарії, Чехії, Сербії та Угорщини. У Мадриді температура повітря досягала позначки +37 ° C, у південних містах - таких, як Кордова, - термометри показували +40 ° C, передає Travel.ru.

Як повідомляє Gismeteo, в країні не знято режим підвищеної пожежонебезпечної обстановки, оскільки температура в найближчий час буде триматися на рівні +35 ° С. Це вже призвело до численних пожеж: в даний час рятувальники борються з 11 великими вогнищами у лісових масивах. Крім того, надзвичайно висока температура була зафіксована в Лондоні (понад +32 ° C) та Парижі (близько +35 ° C). У Белграді протягом минулого тижня було +36 ° С, а найближчі дні будуть спекотніші ще на 2 ° С. У Будапешті стовпчик термометра підніметься до +39 ° С.

Навіть у Стокгольмі температура буде занадто високою для цього північного регіону - близько +30 ° C. Місцевим жителям і туристам під час спеки рекомендується особливу увагу приділити своєму здоров'ю: не виходити зайвий раз на вулицю, пити більше води, обмеживши при тому споживання алкоголю, а також носити одяг з натуральних матеріалів, сонцезахисні окуляри і головні убори.