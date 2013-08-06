Сапери не знайшли бомби в будівлі консульства США в Мілані

Як вже повідомляв УНІАН, за даними італійських ЗМІ, тривога в диппредставництві була оголошена після анонімного листа, в якому повідомлялося про бомбу.

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Інші джерела повідомляють, що в будівлі було виявлено підозрілий пакет, передає РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Як зазначає італійське агентство TMNews з посиланням на місцевих слідчих, мова йде про "загальну" загрозу, яка не має відношення до погроз від терористичної організації "Аль-Каїда".

В даний час на місці працюють співробітники правоохоронних органів і сапери.

Раніше США оголосили терористичну тривогу, закривши при цьому з міркувань безпеки майже 30 посольств і консульств на Близькому Сході і в Африці, 19 з них будуть закриті до 10 серпня. Сьогодні ЗМІ з посиланням на джерела в американській розвідці повідомили, що терористичну загрозу викликало перехоплене повідомлення лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі Насеру аль-Вахіші - лідеру дочірньої організації "Аль-Каїда на Аравійському півострові", що базується в Ємені.