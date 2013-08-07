У Росії обіцяють не обмежувати права ЛГБТ ні до, ні після, ні під час Олімпіади

Про це заявив у середу куратор підготовки до Ігор віце-прем'єр Дмитро Козак, повідомляє РІА Новости.

Після прийняття в Росії закону про заборону пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх у низці західних ЗМІ з'явилися публікації про те, що під його дію підпадатимуть й іноземні спортсмени, в тому числі учасники сочинських Ігор. Міністр спорту Росії Віталій Мутко та голова комітету Держдуми по спорту Ігор Ананський (ЛДПР) запевнили, що ніхто не збирається втручатися в особисте життя гостей і учасників Олімпіади, проте всі гості країни повинні дотримуватися її законів.

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"Ніякого утиску осіб за ознакою сексуальної орієнтації ні на Олімпіаді, ні до і після не буде, цього законодавство не передбачає", - сказав Козак журналістам.

"Не повинно бути ні у кого ніяких побоювань. Люди можуть займатися своїм приватним життям, у тому числі поширювати його переваги та привабливість серед дорослих, головне - не чіпати дітей", - додав Козак. Закон про заборону гей-пропаганди серед дітей та підлітків не має жодного стосунку до переслідування осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією і тільки вимагає не проводити пропаганду серед неповнолітніх, підкреслив він.

Віце-прем'єр нагадав, що незважаючи на стурбованість приватних осіб нібито можливим утиском прав гомосексуалістів, офіційних закликів бойкотувати Олімпіаду у зв'язку з цим не звучить. "На урядовому та державному рівні таких пропозицій, слава Богу, не звучало, і я дуже сподіваюся, що закликів кого б то не було до бойкоту такого заходу як Олімпіада в історії більше такого не буде", - додав він.