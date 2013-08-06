Власники 200 нью-йоркських ресторанів оголосили бойкот російській горілці

Власники нью-йоркських барів вилили вміст пляшок горілки на вулиці Манхеттена на знак протесту проти утиску в Росії прав ЛГБТ-спільноти, повідомляє newsru з посиланням на сайт газети The Washington Post.

Щонайменше двісті закладів Ньй-Йорка беруть участь у бойкоті, який також поширився на гей-бари по всій Північній Америці.

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Співпрезидент російськомовного об'єднання секс-меншин в Нью-Йорку Олена Гольцман розповіла, що їхнє завдання ширше: від бойкоту горілки перейти до бойкоту всіх російських товарів і послуг, а також домогтися перенесення Зимових Олімпійських ігор з Сочі до Ванкувера.