Власники 200 нью-йоркських ресторанів оголосили бойкот російській горілці
15:47, 06 серпня 2013Світ
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Власники 200 нью-йоркських ресторанів оголосили бойкот російській горілці через "антигейський" закон.
Російську горілку вилили. Фото newsru
Власники нью-йоркських барів вилили вміст пляшок горілки на вулиці Манхеттена на знак протесту проти утиску в Росії прав ЛГБТ-спільноти, повідомляє newsru з посиланням на сайт газети The Washington Post.
Щонайменше двісті закладів Ньй-Йорка беруть участь у бойкоті, який також поширився на гей-бари по всій Північній Америці.
На тему: ЗМІ: Закон про пропаганду гомосексуалізму не діятиме на Олімпіаді в Сочі
Співпрезидент російськомовного об'єднання секс-меншин в Нью-Йорку Олена Гольцман розповіла, що їхнє завдання ширше: від бойкоту горілки перейти до бойкоту всіх російських товарів і послуг, а також домогтися перенесення Зимових Олімпійських ігор з Сочі до Ванкувера.
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