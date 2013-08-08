У КНДР комедіантку відправили на шахту за жарт на адресу режиму

Північнокорейську комедійну актрису Лі Чхун Хон відправили на роботи у вугільну шахту за жарт на адресу режиму, пише The Daily Mail з посиланням на регіональні ЗМІ.

Артистка виступала перед робітниками на одному з місцевих сільськогосподарських підприємств і вирішила прокоментувати ситуацію в країні. Концерт негайно перервали, а порушницю вислали на шахту.

На тему: В ООН кажуть, що в КНДР може трапитися гуманітарна катастрофа

Газета зазначає, що Лі Чхун Хон навіть не встигла попрощатися з родичами. Крім цього, сім'ї довелося відкласти весілля дочки актриси. Що саме сказала комедіантка і як довго вона пробуде на шахті, не повідомляється.

Зазвичай термін покарання за подібні провини становить шість місяців.

Лі Чхун Хон є однією з найвідоміших комедійних актрис в КНДР. У свій час вона виступала перед лідером країни Кім Чен Іром.

Газета.ру